一雙球鞋的價格就要上千元，如果經常穿就很容易磨損，需要時常汰換。英國一名男子因為厭倦每隔幾個月就要買一次球鞋，於是決定刺一雙自己最愛的款式在雙腳上，影片曝光後瞬間掀起討論，不少人都感到驚奇不已。

根據《太陽報》報導，34歲刺青師狄恩（Dean Gunther）來自南非，目前在英國開設自己的工作室，近日他遇到一名男客人，因為厭倦經常需要買鞋、換鞋，而決定將自己最愛的Nike球鞋刺在雙腳上。狄恩透露自己花了2個小時完成設計圖，並用長達8個小時的時間刺青，由於腳上的輪廓多且複雜，所以製作起來非常不容易，他也直言這是「極具挑戰的創作」，不過幸好成品十分完美，連客人的妻子都很喜歡。

狄恩事後將繪圖到刺青的全過程分享到Instagram上，很快就引來眾多網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破200萬，不少人看到以後都驚嘆不已，紛紛留言：「光看就覺得好痛」、「太天才了吧，以後都不用買鞋了」、「不敢想像他要怎麼『穿』這雙鞋子走上1英里」、「勇敢的男人，居然在雙腳上刺青」、「他以後都不需要穿真的鞋子了」。

有趣的是，狄恩經常幫客人完成罕見的刺青，前陣子他花了2天的時間，在一名21歲男客人的腹部，刺上了「永久性的6塊腹肌」，替對方省下一大筆健身房費用，超逼真的成果曝光後，在當時也引起一陣熱烈迴響。