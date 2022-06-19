英國一名男子沉迷於可樂，每天豪飲10公升才過癮，為了這個習慣，他每年花在可樂上的開銷高達7000英鎊（約新台幣25.5萬），甚至在近日確診前期糖尿病，男子才終於下定決心要戒掉可樂，並在接受治療後，睽違20年第一次喝水。

安迪靠催眠治療戒掉可樂，並在暌違20年後第一次喝水。(影片來源/YouTube)

根據《每日郵報》報導，41歲男子安迪（Andy Currie）聲稱自己從20多歲開始，就迷上了可樂的味道，每天都可以喝掉30罐易開罐，或4、5瓶2000c.c.的可樂，甚至去參加婚禮或聚會，當大家都舉杯要敬酒時，全場就只有他一人拿著可樂。據估計，他到現在為止至少喝了21萬9000罐可樂，相當於吃下700萬顆方糖。

由於安迪在超市上大夜班，很容易就能取得可樂，再加上他習慣以甜食來提振精神，剛好喝完可樂會產生興奮感，「只要我醒來就必須喝，才能度過一整天」；但這個「習慣」也替安迪帶來巨大開銷，他每天都得花20英鎊（約新台幣730元）購買可樂，一整年算下來約為7000英鎊（約新台幣25.5萬），安迪也明白數字有多驚人，「我花在可樂上的錢，足夠我買下一輛車」。

除此之外，每天喝可樂讓他在近期確診前期糖尿病，儘管他設法減肥、瘦了12公斤，但仍然無法克制自己喝可樂；為了下定決心戒掉可樂，安迪聯絡催眠師大衛（David Kilmurry）尋求幫助，大衛判斷他患有「迴避或限制性食物攝入障礙（ARFID）」，並透過視訊進行催眠治療，神奇的是安迪真的沒了想喝可樂的慾望，甚至在20年過後第一次喝水。

雖然安迪家的冰箱還冰著2瓶可樂，但自從療程開始後，他就沒再喝過可樂，「我已經1個月沒碰可樂，也不打算碰它了，我現在更喜歡水」，就連他的妻子都說他的皮膚看起來變好了，整個人也變得更有活力。