和珅是清朝乾隆後期到嘉慶前期的政治家，他是清朝歷史上的豪商，也是最貪婪的官員，更有著「貪官之王」的稱號，有傳聞說和珅富可敵國，甚至在2001年登上《華爾街日報》的「世界富豪排行榜」，讓人十分好奇，究竟他的身家財產總共有多少？

中國人民大學清史研究所副教授毛立平介紹，和珅在乾隆時期受到皇帝重用，並利用自己手中的權力貪汙收賄，積累了巨額的財富，然而正史中並未提及和珅的財產總共有多少，只能從一些筆記和野史尋找蛛絲馬跡，其中最廣為流傳的版本就是「白銀8億兩」。

《清稗類鈔》中記載：「所得凡值八百兆有奇，悉以輸入內府。時人為之語曰：『和珅跌倒，嘉慶喫飽』」，毛立平解釋古代「百萬為兆」，因此文中的「八百兆」就等於「8億兩銀子」，而在康乾時期國家的財政總收入，每年約為3、4千萬兩銀子，乾隆朝後期的國庫存銀數量則為7、8千萬兩銀子，連皇帝都覺得當時的存銀有點太多了；若和珅真的有8億兩銀子，就等於他擁有比國庫存銀多出10倍多的財產，實在太過誇張，已經不是「富可敵國」，而是「富可敵世界」的程度了。

關於和珅的總財產，雖然沒有辦法得出準確的數字，但從可信史料裡，官員上奏奏摺呈現的抄家清單中可以得知，當時一共抄出黃金3萬3551兩，大約為黃金1.68噸，還抄出白銀3百多萬兩，也就是白銀150多噸左右，此外還有當鋪20間、取租房1001.5間、取租地1266頃、放貸銀（高利貸出去的銀子）2萬6315兩，還有和珅自己居住的豪華府第、別墅若干間等，在房產各處也都還有藏起來的黃金與銀子。

然而和珅的財產遠遠不只這些不動產，在嘉慶帝替他列出的20條大罪中，就有提到「家內銀兩及衣服等件，數逾千萬」、「家內所藏珍寶，內珍珠手串，竟有二百餘串，較之大內多至數倍，並有大珠，較御用冠頂尤大」、「寶石頂並非伊應戴之物，所藏真寶石頂有數十餘個，而整塊大寶石不計其數，且有府內所無者」。

由此可以見得，和珅不但「家藏萬貫」，甚至連珠寶首飾的品質、數量都比皇宮內還要好，珍珠大到比皇冠上的東珠還大顆。雖然他的家產總額不到8億兩銀子那麼多，但至少也有上千萬兩的銀子，仍是一筆不小的數目，在清朝除了皇帝以外，絕對不可能再有第二人有這麼多錢。