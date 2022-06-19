養樂多是不少大人小孩懷念的童年飲品，1935年時於日本生產販售，1962年進軍台灣市場，至今已熱銷87年，不過近日就有網友哀怨表示，養樂多一瓶100ml根本喝不夠，不禁好奇「為何養樂多都沒有大瓶裝的？」貼文一出隨即掀起網友熱議，更有內行人道出背後真相，讓眾人直呼長知識了。

原PO在PTT《八卦板》PO文指出，養樂多一瓶100ml，根本喝不過癮，不禁好奇問道「為什麼養樂多公司不要出瓶裝的，像是600ml這種，應該很多人會買單吧？如果能密封攜帶更是最好不過了，有沒有養樂多不出大瓶裝的八卦啊？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「多喝無益就是正確答案」、「那是保健食品，一天一罐剛好，多喝沒效果」、「那個糖分超高的，喝多會吐」、「你一天會吃10顆B群嗎？那不是飲料啦！」、「一個人一天不需要那麼多益生菌，多喝也沒幫助，只是增加熱量而已」。

事實上，過去有一名從事養樂多販售的網友指出，養樂多之所以一直都維持小瓶身是有道理的，「全世界養樂多都是小瓶身，台灣養樂多是100ml，日本甚至只有80ml，其實啊，全世界養樂多都是有共同的理念，希望大家喝養樂多是為了健康，而不是當飲料喝」，加上希望消費者打開養樂多之後就一次喝完，因為空氣中有很多雜菌，如果沒有一次喝完，雜菌也會在養樂多瓶裡繁殖，破壞其中的營養成分。

根據養樂多官網指出，養樂多發酵乳中因為含有「養樂多代田菌」， 經由健康食品認證，能通過胃酸及膽鹽考驗，讓腸內有益菌增加，使胃腸道功能改善，欲達保健功效，建議每天飲用100ml即可。