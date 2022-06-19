根據世界衛生組織發布的數據顯示，日本的平均年齡在全球名列前茅，日本女性平均歲數甚至已經來到87.45歲，男性則為81.41歲。不過就有網友不解，為何如此長壽的國家，國民們看起來似乎老得比較快？貼文一出隨即掀起熱議，更有人點出背後關鍵，直言確實很傷皮膚。

原PO在PTT《八卦板》以「日本人為什麼看起來老得快」為題，指出綾瀬遙和新垣結衣不過才37歲和34歲，卻不像台灣女星那樣凍齡，即便對外說自己是20幾歲，外界也不會起疑；但偏偏日本又是世界上最長壽的國家之一，為何看起來就是比較顯老？難道跟氣候乾燥、少油和社會壓力有關嗎？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「日本普遍打扮比較成熟吧」、「日本人習慣選擇符合自己年齡的打扮、形象，台灣可能30幾歲繼續穿潮牌」、「基因問題，沖繩女明星就比較不顯老」、「廣末涼子滿明顯的，30幾歲後跟江祖平黃金交叉，但她們好像沒在追求看起來很年輕這件事」、「日本有部分人口臉部骨架輪廓深，年輕時膨皮很漂亮，年紀大一點嬰兒肥消失，輪廓就比較明顯，看起來比較成熟」、「覺得是膠原蛋白，日本人普遍太瘦，臉瘦就容易顯老」。

不過也有不少人指出「氣候乾燥」才是最大關鍵，因為濕度低，導致皮膚乾癢，並間接加速皺紋老化，「沒錯，冬天10度以下，室內暖爐暖氣會開到22度左右，可以在室內穿短袖一出一進，超級超級傷皮膚，濕度才30％」、「冬季乾冷、過度瘦身、抽菸喝酒」、「菸酒＋氣候乾燥，男女藝人很多都是」。

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