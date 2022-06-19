即便社會大眾認為，在婚姻中保持忠誠，是對另一半的尊重，但外遇事件依舊層出不窮，通姦除罪化的議題也備受討論。不過日本日前卻傳出，地方媽媽們為了偷情，竟然組成「不倫互助會」，互相串供掩護，避免婚外情被另一半識破。

綜合日媒報導，一位化名由美子的41歲已婚女性受訪時透露，5年前經由其他主婦介紹，加入了北關東的一個「不倫互助會」，成員是由20多歲至40多歲的家庭主婦所組成，全盛時期高達30多人，成員們為了不被另一半起疑，都會互相幫助掩護，讓群組姐妹們能安心的發展婚外情。

由美子提到，有些主婦們外出約會需要漂亮的衣服穿搭，但若是突然買了很多衣服，難免會讓另一半起疑，或是本來經濟上就沒有那麼寬裕，所以互助會成員會提供衣物出借，不僅能讓大家漂漂亮亮出門，也能省下一筆治裝費。當被問及，參加不倫互助會，「不會因為背叛家人而感到內疚嗎？」由美子則坦然表示「通姦對我們來說是『必要的邪惡』」。

另一名成員加奈也表示，必要時刻，成員們會幫忙掩護外遇行為，例如成員A和成員B會事先拍好聚會的合照，當A的丈夫起疑時，A就能出示照片謊稱是和B聚會，B也會順勢串供幫A隱瞞，藉此蒙混過關。

另一名成員亞由美接著說，有時候偷情時間沒有掌握好，或是因為塞車等不可抗拒的問題，來不及做飯，這時其他成員就會幫忙打理餐點，小至調味方式，大至「某某家的咖哩不能放紅蘿蔔」等，都會兼顧周全，以免另一半因為吃到與以往口味不同的餐點而起疑。