古代封建社會，皇帝擁有至高無上的權力，一不開心就施以酷刑，底下的臣子恐怕在劫難逃而命喪黃泉。秦朝丞相李斯為秦始皇打天下，鞏固了秦朝霸權，但最終依然落得「腰斬」的下場，讓人不勝唏噓。不過最讓後人詫異的是，李斯臨死前留下9字預言，一年後竟然字字應驗。

根據《搜狐網》報導，秦國之所以能統一六國，李斯立下了汗馬功勞，信奉法家思想的他足智多謀，後來高居丞相，許多理念和秦始皇一拍即合，短短十幾年就完成了不少事蹟，包括統一幣制和文字、法律以及車軌、度量衡，甚至廢除了分封制、並堅持郡縣制等，都是因為李斯的建議。

不過秦始皇病逝後，朝中大權受到趙高把持，加上秦二世昏庸無能，沒什麼主見，什麼都聽趙高的，趙高為了除掉李斯，不斷在秦二世面前詆毀，最終李斯被以叛國罪關入大牢，甚至被處以腰斬。李斯離死前留下了「寇至咸陽，麋鹿游於朝」9字遺言，預言秦朝必定滅亡，沒想到後來竟然字字成真。

事實上，「寇至咸陽，麋鹿游於朝」這句話的意思是指賊寇來到咸陽，麋鹿悠閒的在朝廷吃草，暗喻王朝快要滅亡。果然，不到一年時間，全國各地爆發起義，其中帶頭的陳勝、吳廣，率領大軍逼近咸陽；再後來，劉邦也攻入了咸陽，項羽更是一把火將阿房宮燒為灰燼，秦朝也消失在歷史舞台之上。