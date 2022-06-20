日本一名男高中生日前到超商買東西，卻被一名陌生大叔盯上，對方竟透過貨架的縫隙「恐怖凝視」，讓男高中生感到毛骨悚然，立刻拿出手機偷拍下對方的行為，影片在網路上曝光後掀起話題，不少人都覺得相當恐怖，也很擔心男高中生的安全。

日本男高中生平行眉在TikTok上傳一段短片，只見當時他在超商內購物，並拿出手機拍攝走道的商品，未料下秒鏡頭轉向一旁的貨架，竟有一名「詭異大叔」透過貨架的縫隙直直盯著他看，讓平行眉瞬間感到毛骨悚然，而他也提醒大家，這段影片千萬不要在晚上的時候看。

影片曝光後很快就引發眾多網友關注，截至目前為止，觀看次數已經突破330萬，不少人看完都覺得非常驚恐，「如果是我被盯著看，絕對會非常害怕」、「當我發現那個大叔的眼睛時被嚇了一大跳」、「我瞬間起雞皮疙瘩了」，另外也有人詢問平行眉為何要一直敲擊手機，他解釋自己先注意到男子的注視，於是拿起手機假裝在打字以便偷拍對方。

平行眉事後又上傳另一段影片，鏡頭快速掠過那名偷看他的男子，對方身穿綠色襯衫，模樣看起來十分年輕，許多網友都很擔心他的安全，紛紛留言提醒：「男生也可能受到男生的騷擾，請注意安全」、「我想知道後面發生了什麼事，至少確保你是安全的」、「有問題要趕快跟超商店員求救！」，平行眉也在留言報平安，表示從那天之後，就再也沒見過這名男子。