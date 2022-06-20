日本一名男高中生日前到超商買東西，卻被一名陌生大叔盯上，對方竟透過貨架的縫隙「恐怖凝視」，讓男高中生感到毛骨悚然，立刻拿出手機偷拍下對方的行為，影片在網路上曝光後掀起話題，不少人都覺得相當恐怖，也很擔心男高中生的安全。

@koriri_04 ファミマでずっと知らない人につけられてている方向にカメラを向けたら恐怖映像とれました。おわかりいただけたでしょうか#fypシ ♬ オリジナル楽曲 - 平行眉

日本男高中生平行眉在TikTok上傳一段短片，只見當時他在超商內購物，並拿出手機拍攝走道的商品，未料下秒鏡頭轉向一旁的貨架，竟有一名「詭異大叔」透過貨架的縫隙直直盯著他看，讓平行眉瞬間感到毛骨悚然，而他也提醒大家，這段影片千萬不要在晚上的時候看。

影片曝光後很快就引發眾多網友關注，截至目前為止，觀看次數已經突破330萬，不少人看完都覺得非常驚恐，「如果是我被盯著看，絕對會非常害怕」、「當我發現那個大叔的眼睛時被嚇了一大跳」、「我瞬間起雞皮疙瘩了」，另外也有人詢問平行眉為何要一直敲擊手機，他解釋自己先注意到男子的注視，於是拿起手機假裝在打字以便偷拍對方。

@koriri_04 店内で移動してもずっと着いてきて側でこんな風に見てました、、#fypシ ♬ オリジナル楽曲 - 平行眉

平行眉事後又上傳另一段影片，鏡頭快速掠過那名偷看他的男子，對方身穿綠色襯衫，模樣看起來十分年輕，許多網友都很擔心他的安全，紛紛留言提醒：「男生也可能受到男生的騷擾，請注意安全」、「我想知道後面發生了什麼事，至少確保你是安全的」、「有問題要趕快跟超商店員求救！」，平行眉也在留言報平安，表示從那天之後，就再也沒見過這名男子。

新郎玩遊戲輸不起 當眾怒巴新娘頭 失控片曝網傻眼
交往2年男友回國秒失蹤 她急發尋人啟事 結局傻眼
男突對著空氣亂打 下秒瞬間僵直倒地 詭異畫面曝光
#TikTok #高中生 #日本 #大叔 #影片