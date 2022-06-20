經常看以清朝為時代背景的古裝劇，就會發現皇帝的夜生活都相當精彩，幾乎每晚都和不同的嬪妃一起睡覺，然而現實生活中真的是如此嗎？其實皇帝的夜生活和一般人想像的完全不同，不但無法和侍寢嬪妃過夜，恩愛的過程中還會有太監在旁邊催，實在讓人壓力很大。

綜合陸媒報導，皇帝與后、妃的房事都交由敬事房的太監管理、紀錄，每日晚餐完畢，總管太監就會奉上一個大銀盤，上面擺放著幾十塊頂部染成綠色的「齎牌」，上面寫著各個妃子的名字，如果皇帝當天沒有興致，就會讓太監直接退下，反之皇帝會選擇一位妃子的齎牌翻轉過來，接著總管太監再將牌子交給「馱妃太監」，由他去通知被皇帝選中的妃子香湯沐浴。

時間一到，馱妃太監就會將已經脫得精光的妃子包在大披風中，一路背到皇帝的寢宮，把妃子放到床上後，接著扯開披風離去，這個行為主要是防止有人暗藏武器，想要刺傷、傷害皇帝所採取的安全措施；而皇帝則會事先躺在被子裡，露出腳部，妃子到達後再從龍腳處匍匐鑽進被子裡，並與皇帝行房，完事後再從龍腳處爬出。

而馱妃太監退出房間後，會和總管太監一起守在窗邊，為了防止皇帝沉迷女色、身體不堪負荷，只要行房超過一定時間，太監們就會在外高呼「時間到了」，如果皇帝假裝沒聽見，則再喊第二次，喊到第三次就真的必須停止，由馱妃太監先進入皇寢，再次將妃子以大披風包住並背出房外。

隨後總管太監進入皇寢，紀錄皇帝在哪一天寵幸哪一名妃子，以確保皇室血脈的純正，除此之外還會詢問皇帝「留不留？」，如果皇帝答「不留」，太監就會替妃子進行避孕措施，透過按穴道的方式讓「龍精」流出。