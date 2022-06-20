忍者的出現有許多傳說，且忍術門派眾多，最著名的是伊賀與甲賀兩大流派，其中日本滋賀縣甲賀市更以「忍者之鄉」聞名，不過如今卻傳出，當地一間神社首度發現一本具有數百年歷史的忍術書，內容記載著48種實戰忍術，讓人得以一窺忍術秘辛。

綜合日媒報導，江戶時代著名的忍術書籍《萬川集海》於1676年編纂，是當年的忍術兵法書，據傳其內容有參考一本名為《間林清陽》的冊籍，然而《間林清陽》失傳已久，眾人只知其書，對於內容不甚清楚。直到近日才在甲賀市一間神社的儲藏室內，首度發現《間林清陽》忍術書的複本。

報導指出，這套複本為《軍法間林清陽 卷中》，內容共計40頁，並記載著多達48條的實戰忍術，包括如何聆聽細微的聲音、如何製作不會發出聲響的鞋子、被敵人圍攻的戰鬥方式，以及用竹子製作十字釘的方法等。不過因為複本標明為「卷中」，推測完整版還有「上卷」和「下卷」的存在。

三重大學國際忍者研究中心的山田教授表示，這些忍術融入了當時最先進的科學技術，有助於了解江戶時代的科學水平。日本歷史學者磯田教授也說，有了這些情報，就有機會重新還原各種忍術和工具，讓世人得以一窺神秘的忍者世界。