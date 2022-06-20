大陸四川一對夫妻近日搭乘電梯返家時，見四下無人便情不自禁的交纏喇舌，不料這幕親密畫面全被大樓保全給拍了下來，還上傳到微信群組，夫妻得知自己成為SOD主角後氣炸了，憤而報警處理，而涉事保全最後不但丟了飯碗，也被判處10日拘刑。

綜合陸媒報導，一名家住四川宜賓的唐姓女子，16日晚間9點半左右，與丈夫相偕回家，兩人趁著電梯無人之際，就開始交纏喇舌，沒想到這段37秒畫面卻被大樓保全拍下PO網，還說出「騷」等貶抑詞彙。

隔天有人將影片PO到唐女所住的社區住戶群組，夫妻兩人這才驚覺遭到偷拍，並且懷疑是大樓保全所為，憤而報警。唐女丈夫表示，「我們知道電梯有攝影機，但以為是為保護住戶生命財產安全而設置，沒想到被保全如此濫用…」如今成為眾人茶餘飯後的消遣對象，讓他們無法接受。

警方獲報後立即逮捕了涉有重嫌的肖姓保全，對方也坦承不諱，最終肖男被警方判處10日拘刑，該社區管委會也公開致歉，表明已將其辭退，並且永不錄用。