乾隆在位期間為了體察民情，經常微服出巡，史書有記載的大規模下江南就高達6次，且花費十分鋪張浪費。民間就流傳，乾隆皇帝出巡時，曾遇到一位瓜農，原以為對方讀書少、學問低，沒想到兩人相談甚歡，乾隆還當即延攬瓜農進京，被婉拒後轉身卻下令侍衛殺了瓜農。

根據《搜狐網》報導，乾隆當時出巡時，正值夏季，氣候炎熱難耐，一行人的水也喝光了，碰巧眼前出現一片西瓜田，乾隆開心的差遣侍衛買來西瓜消暑氣。乾隆拿到西瓜後，就坐在路邊津津有味的吃了起來，一開始先吃外側，接著往瓜心吃去。瓜農看了乾隆的吃法後很是詫異，乾隆則說，「這樣吃瓜，下一口永遠比之前好吃，如果先吃瓜心，那只會越來越不好吃」。

不過瓜農聽了不以為然，回說「吃瓜自然要從瓜心往外吃，這樣一來，當前吃的每一口都是所剩西瓜中最好的，自然會珍惜；而你這種吃法，每一口都是所剩西瓜中最壞的，只會草草吞嚥，哪有味道可品」。

瓜農的說法讓乾隆十分震驚，認定他飽讀詩書、見多識廣，因此當即邀請瓜農進京，當皇子們的老師，不過瓜農不肯，表明自己無意追逐權力，乾隆只好作罷。乾隆離開後越想越不對勁，立即下令侍衛速速前去殺了瓜農，不過當侍衛回到瓜田時，對方已經消失無蹤，只能回頭向乾隆稟告。

面對侍衛不解，為何非取瓜農性命不可？乾隆直言，有才之人好比雙面刃，如果為自己所用，可以攻擊他人；如果為他人所有，自己的處境就危險，不如將其殺掉，免得留下後患。