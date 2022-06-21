南韓一名52歲送貨司機近日上節目分享人生煩惱，直言自己似乎「網購中毒」，每個月都會花11萬台幣買東西，最近突然意識到這樣的行為不對，再加上身邊的人都開始買房，只有他和妻子還在租房子，才擔心起老年生活。然而節目播出後，許多網友聽到他的月收入都驚訝不已，紛紛直呼男子根本就是「人生勝利組」。

南韓綜藝節目《你儘管問（무엇이든 물어보살）》，會邀請民眾上節目講述人生煩惱，並由主持人針對這些問題給予建議。52歲男子申東寬（音譯，신동관）在節目上透露，小時候家境不錯，因此養成了「想要什麼就有什麼」的習慣，購物時不會考慮價格，車子、手機說換就換，尤其20歲到30歲之間，就像是「沒有明天」一樣大肆花錢，就算中途因為父親生病，家裡經濟狀況沒那麼富裕，但他的花錢習慣仍未因此改變。

申東寬目前擔任送貨司機，平常除了送貨以外，還包下了部分廠商的發貨業務，一個月收入高達800萬韓元（約新台幣18.3萬），然而他每個月可以花掉500萬韓元（約新台幣11.4萬）網購，主要買一些休閒運動的裝備，像是高爾夫球具組、相機、登山裝備等等，雖然購物的當下很開心，但這2年發現東西都堆在家裡，「對我的人生沒有幫助」，再加上看到身邊的人都開始買房，而他和老婆還在租房子，讓他忍不住思考該如何為老年生活做準備。

節目播出後立刻掀起話題，不少網友都感到羨慕不已，直呼申東寬根本是「人生勝利組」，不但小的時候家境優渥，中年也不需要為錢煩惱，工作之餘還有閒錢可以做自己喜歡的事情，雖然現在沒有存款，但只要稍微控制一下消費慾望，就能夠為老年生活做足準備，讓大家忍不住感嘆：「完全就是成功的人生」。