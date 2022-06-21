最近紐西蘭南島上空出現一團呈螺旋狀、發著藍光的「詭異星雲」，當地不少民眾都目擊這罕見且神奇的景象，紛紛拍照上傳到社群平台，引發眾多天文迷熱烈討論，許多人猜測這很可能是外星人造訪地球留下的痕跡，不過物理學家解釋，這其實是火箭噴射後所產生的現象。

The appearance of an extraordinary spiral of blue light in the sky above New Zealand has prompted amazement among stargazers - and theories ranging from aliens to black holes https://t.co/04AuYmTTmF — Sky News (@SkyNews) June 20, 2022

根據《鏡報》報導，紐西蘭（Stewart Island）的觀星嚮導博恩斯（Alasdair Burns），在本月19日晚間7點25分左右收到朋友的訊息，要他到外面看看天空，他一走到屋外，就看見一個巨大、藍色、呈螺旋狀的不明物體或現象出現在黑夜中，博恩斯不可置信地說：「它看起來就像一個巨大的螺旋星系，懸在空中、慢慢飄動，感覺很詭異」。

Stage 2 burn went well? Seemed to be a bit of a spiral pattern when it went over New Zealand though pic.twitter.com/aqxnRWDf4i — _d.menz 📸 (he/they) (@DigDougDigDig) June 19, 2022

之後他敲了所有鄰居的門，邀請他們一起觀賞這奇特的天文景象，他和5個人站在共用陽台上望著天空，大家都被眼前這幕給嚇壞了。除了博恩斯和他的鄰居以外，當地也有許多目擊者，並在社群平台上分享照片，瞬間引發網友熱烈討論，不少人猜測這很可能是外星人造訪地球所留下的痕跡。

These were photographed by a friend in #Asheville last night. The spiral at the end was taken last night in New Zealand and sent to a friend of mine (next tweet.) Then what @VennieKocsis saw the night before last. So much activity right now! #ufotwitter pic.twitter.com/zJaibiDwVN — FullDisclosureForTheWin🇺🇸 ✨🙏💥💕 (@fulldiscloseFTW) June 19, 2022

對此，奧克蘭大學（Auckland University）物理學家伊斯特（Richard Easther）指出，這種景象雖然奇怪，但其實很好理解，每當火箭發射、將衛星送往太空軌道時，就會出現這種性質的雲，伊斯特進一步解釋，當火箭燃燒後噴出尾氣，水和二氧化碳作用後，就會短暫地形成一團被太陽照亮且形狀古怪的雲。

而同一天，美國太空探索技術公司SpaceX確實在佛羅里達州卡納維爾角（Cape Canaveral）附近，發射中型運載火箭獵鷹9號Block 5（Falcon 9 Block 5），將美國衛星通信公司Globalstar的通訊衛星「2 FM15」送到低地球軌道。伊斯特指出，「衛星軌道的形狀，以及我們相較於太陽的位置，種種因素結合起來，便形成了我們在南島看見的古怪的雲」。