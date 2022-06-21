古代帝國為了擴張版圖經常發動戰爭，因此確實訓練士兵的戰鬥能力、確保武器的品質都是不可忽略的環節，然而除了兵力、武器及陣型以外，軍隊紮營的位置選擇也非常重要，有時甚至能影響戰爭的成敗。

根據《國家人文歷史》雜誌報導，古代戰爭中，安營紮帳是極為重要的一環，許多兵書都曾提及紮營的技巧，像是《尉缭子》就寫道：「將軍入營即閉門清道，有敢行者誅，有敢高言者誅，有敢不從令者誅」；唐代軍事家李靖所著的《衛公兵法》則稱：「諸逢平原廣澤，無險可恃，即作方營」，其中方營指的是中軍在中央，六軍在其周圍，形成花形的營區。

在歷朝歷代之中，三國時期群雄割據、戰爭不斷，就發生過不少與紮營有關的故事。「街亭之戰」是諸葛亮北伐的其中一場戰事，也是第一次北伐中的決定性戰事，當時諸葛亮的參軍馬謖登南山紮營，而被敵軍斷了水源，之後更慘遭圍困，因此丟失街亭據點。

而「夷陵之戰」是蜀漢君主劉備進攻江東的戰役，也是東漢末年、三國初年「三大戰役」中的最後一場，當時劉備為了報孫吳奪荊州、關羽被殺之仇，率軍攻打吳國，面對來勢洶洶的蜀軍，吳國將領陸遜選擇以逸待勞、堅守夷陵不出，雙方僵持半年之久，長途跋涉的蜀軍感到疲憊，在無奈之下只好在山林中安營紮寨，由於紮營位置選擇不佳，陸遜趁劉備大軍沒有防備之時，放火燒毀40多座營壘，此後蜀軍一蹶不振。

除此之外，對士兵們而言，戰爭中的露營更像是荒野求生，因此選好紮營位置是重要條件之一，但同時為了適應風餐露宿的軍營生活，士兵們往往還需要掌握一定的生存技能，如生篝火避寒取暖、驅趕野獸、料理食物等。