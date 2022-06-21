柬埔寨一名漁夫日前在湄公河，捕到一隻巨無霸魟魚，其體長約4公尺、重約300公斤，打破目前最大淡水魚的世界紀錄，由於牠的體型驚人，需要10多名壯漢才能抬起牠，之後研究人員在魟魚身上安裝追蹤器，便將牠放生回河中，希望藉此了解該種魟魚的生態和習性。

這隻魟魚體長約4公尺、體重約300公斤。(影片來源/YouTube)

根據《太陽報》報導，42歲漁夫穆爾圖恩（Moul Thun）於本月13日晚間，在上丁省會（Stung Treng）附近湄公河上的閤西島區域，捕捉到一隻體型極其巨大的魟魚，於是在隔天清晨聯絡美國國際開發署（USAID）旗下計畫「湄公河奇觀」（Wonders of Mekong）的研究人員。

研究員人抵達現場後，立刻替這隻魟魚進行測量，確認其體長為13英尺（約4公尺）、重達661磅（約300公斤），打破目前的世界紀錄，至少需要14到16個人才能將魟魚完整圍住。研究人員都相當興奮，直言這隻魟魚是「全世界最大的淡水魚」，並表示：「這也是令人振奮的消息，這代表湄公河還很健康，這些巨大的魚仍生活在這裡，是一種希望的跡象」。

事後研究團隊在魟魚身上安裝追蹤器，就將牠放生回湄公河，對此「湄公河奇觀」研究項目負責人霍根（Zeb Hogan）指出，外界對這種巨型魟魚的了解還不夠多，牠甚至沒有固定學名，在過去20年已經改變過好多次，「我們幾乎沒有關於牠的資訊，不清楚牠的生活史、生態或遷徙模式」。