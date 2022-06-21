墨西哥日前發生一起離譜事件，有住戶聽見屋外1.5公尺高的水箱，傳來陣陣的詭異哭聲，嚇得緊急報警，沒想到警方到場後竟從水箱中「倒出」3歲女童，對方一脫困就哭喊「爸媽不要我了！」心碎畫面讓人鼻酸。

綜合外媒報導，墨西哥州查爾科市（Chalco）兩名員警接獲民眾報案後，緊急趕抵現場，並且循著哭聲，從屋頂爬到屋子後院，發現聲音是從一座高達1.5公尺的水箱裡傳出。後來他們輕輕將水箱放倒，合力救出受困在裡頭的3歲女童。

最讓人心碎的是，女童一脫困後立即向警方哭喊自己遭到遺棄，「我爸媽不要我了！」畫面中可見，女童手中緊緊握著玩偶，哭得一把鼻涕一把眼淚，相當無助。所幸當時她的身體狀況良好，並無其他外傷。

至於女童的母親盧西拉（María Lucila）及繼父哈維爾（Javier），返家後則立即遭到警方逮捕，各自支付保釋金245美元（約新台幣7300元）。兩人也隨即承認將女童棄置在水箱內約莫15分鐘，並聲稱是因為無法帶女童外出工作，才會這麼做，但實際原因仍尚待釐清。

報導指出，兩人面臨法律問題期間，女童暫時交由當地兒童保護機構照顧，並定期接受心理諮商，然而檢察官表示，即便遭到父母如此對待，女童依舊十分想念媽媽，畢竟她也只是個3歲的孩子，「就像其他未成年一樣，即便媽媽做了那些傷害自己的事，她還是很想念媽媽」。