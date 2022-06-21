印度一處森林纜車近日突然發生故障，導致有多達15名的遊客受困，好不容易等了1個多小時，救難人員才抵達現場，沒想到撤離方式竟是要他們拉著一條繩子「肉身垂降」1000英尺（約305公尺），才得以脫身。
綜合外媒報導，這起事件發生在位於喜馬拉雅山區的喜馬偕爾邦（Himachal Pradesh），當地西瓦利克山脈（Sivalik）的森林纜車，昨（20日）突然故障，導致2節車廂、共15名遊客受困其中，眾人足足等了1個多小時才盼到救難人員到場。
據悉，除了纜車運營公司的技術團隊之外，印度國家災難應變部隊（NDRF）也派遣小組救援。不過讓眾人錯愕的是，遊客身上只用一條繩子固定，以懸掛的方式，緩緩的從1000英尺處的半空中，搖搖晃晃的垂降至谷底。
報導指出，其中一名婦女抱怨，「自己年紀大了，沒辦法光靠繩子垂降至地面，但當局卻沒辦法採取更好的方法。」所幸在纜車故障約莫6小時後，15名遊客已全數平安獲救，結束這場空中驚魂記。
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