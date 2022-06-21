印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）近日發生一起震驚社會的離奇案件，一家9口被發現陳屍自宅，且全是服毒後身亡，並在現場留下遺書。警方初步調查指出，家庭成員疑似捲入巨額債務，不得不簽下「自殺協議」走上絕路。

綜合外媒報導，死者包括一對兄弟，分別為52歲教師波帕特（Popat）及49歲獸醫馬尼克（Dr Manik Vanmore），還有兩人72歲的母親、妻子和4名孩子，年紀最小的是15歲的少女，9人分別陳屍在兄弟倆的家中，而2間住宅僅相隔1.5公里。

報導指出，當地官員格達姆（Dixit Gedam）發現，一家人在本月13日之後，就再也沒有領過牛奶，於是派了一名女孩上門查看，這才陸續發現9人的遺體。最讓人錯愕的是，一家大小都是服毒身亡，現場還留下了遺書，撇除遭人殺害的可能性。

對此，督察長羅西亞（Manoj Kumar Lohiya）表示，根據目前所掌握的消息顯示，兄弟兩人都曾分別向不同人借了巨額金錢，不得不簽下「自殺協議」服毒後身亡，但目前警方仍循著蛛絲馬跡調查此案，接下來會逐一偵訊鄰居及村民，待驗屍報告出爐後再進一步釐清確切死因。

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