愛新覺羅溥儀是歷史上著名的末代皇帝，一生相當戲劇化，從三次登基，再到三次退位，很多時候都是別人替他做主，自己沒有任何選擇的餘地，後來總算洗盡鉛華，做回普通人。溥儀在1959年被特赦後，便開始尋找日後能賴以維生的工作，碰巧當時知名詩人郭沫若打算著手撰寫一本晚清皇室生活的書籍，便希望溥儀能當他的助手，不料卻遭到5字回絕，讓他當場尷尬極了。

根據《搜狐網》報導，特赦後的溥儀就跟一般百姓無異，但因為身分特殊，政府部門暫時還找不到適合他的工作。而當時在歷史學、考古學、文學、藝術等方面都有很高造詣的郭沫若，正想撰寫一本記錄晚清皇室生活的書籍，而溥儀就是他收集素材的不二人選，於是便親自登門拜訪，並說出自己的來意。

一開始溥儀相當贊同郭沫若的想法，畢竟他身為當事者，確實對於晚清皇室的情況瞭若指掌，但是在得知郭沫若希望他能充當助手，翻譯滿文，得以深入探究史實、古墓與文物時，溥儀表情逐漸凝重，深思熟慮後便以「我不懂滿語」回絕了對方，這讓郭沫若大為震驚，但也不好多說什麼，只能尷尬的默默離開。

消息一出，許多人認為溥儀之所以拒絕郭沫若，是因為自命清高，放不下末代皇帝的架子，但事實並非如此，溥儀在自傳《我的前半生》裡就曾坦承，在自己所有的學業裡，滿語學得最差，加上年少貪玩，所以並沒有認真學習，後來長大一些後，便跟隨莊士敦老師學習英文，對於滿語的學習一直是空白的。另一方面也可能是溥儀對於探尋皇家古墓有所顧忌，畢竟那些死者都是溥儀的先輩、親屬，若想從中探尋史實，無疑是挖祖墳，便果斷拒絕了郭沫若的邀請。