學霸班級！大陸西北大學的華大基因創新班共有29名學生，他們多數選擇畢業後繼續念研究所，今年成績放榜後，其中24名考上或保送研究所，讓不少網友直呼是「天選之班」，不過也有人好奇剩餘的5人去哪裡了？並非他們考不上研究所，而是其中4人決定出國深造，而另1人則是接到華為錄取通知。

根據《華商報》報導，大陸西北大學2018年成立首屆華大基因創新班，今年畢業季，全班29名學生中有20人保送研究所，分別是北京大學、中國科學技術大學、中國科學院大學、中國科學院生物物理研究所、中國科學院青島生物能源與過程研究所等，其他3人則是考上中國科學院大學研究所，另1人錄取中國科學院深海科學與工程研究所。

不過剩餘5人去哪裡？並非他們上不了研究所，而是其中4人決定出國留學，另1人則是接到華為錄取通知，打算出社會工作。華大基因創新班的班主任付愛根教授表示，學生們熱衷於學習，加上優異的學習能力，該班才能獲得研究所錄取率82.75%的好成績，就算學生未來不在校內讀書，他們未來若遇到問題，教授依舊很願意幫忙。

學生劉德瑞霖透露，平時大家相處都很融洽，同學們就像是家人一樣，「在期末考試周時，互相分享資料、複習是常態」，另一名學生付婉琪則提到，他們不僅會讀書，而且也很會玩，由於班主任會不定期開會，帶著學生聚餐，所以大家的感情都非常好。