近日天文奇景「九星連珠」登場，不少天文愛好者每晚都守著夜空觀星，希望一睹這難得一見的現象。日本天文研究員近日分享8顆行星在空中排成一列的罕見奇觀，並貼心標註每顆行星的位置，照片曝光後讓網友們都感到十分驚奇。

日本神奈川縣平塚市博物館的天文研究員「藤井大地」，近日在推特分享一張照片，他透露自己在本月19日凌晨於住家拍攝到「惑星直列（行星連珠）」的景象，畫面中由左至右依序是水星、金星、天王星、火星、木星、海王星、月亮、土星，8顆行星在天空中直直排成一列，他還貼心地標註了地球的位置。

藤井大地解釋，最近太陽系的7大行星，除了地球以外，因為運行相近且都在太陽同一側，所以處在地球的我們，有機會在空中看到行星們排成一直線的奇景，其中部分行星在夜空中可以看到明顯亮點，但天王星和海王星的亮度不足，難以用肉眼觀察，在照片裡也只是依稀可見。同時他也在文中提醒，大家若想一睹這次的天文奇觀，從現在到28日都能夠觀賞到。

照片曝光後很快就吸引大批網友關注，許多人都感到驚奇不已，紛紛留言：「我活著的時候，居然能看到太陽系所有行星排成一排的奇景，真是讓人開心」、「不知道為什麼，我們看起來像被困在地球上」、「我好像看到土星環了！」、「宇宙真的是讓所有人都感到敬畏的存在」、「我看了很久想說地球在哪裡，結果才發現你是指我們的地面」。