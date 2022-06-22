每次當主人給我題目時，我總希望能清楚明白主人背後的真正想法，因為有好幾次發現，主人表面上的問題，背後隱藏的根本是另一個意思，或者一開始說明了想溝通的目的，但最後列問題時，卻又隻字未提當初最想問的問題，不知是主人遺漏了，還是認為原先想問的已經不重要。

還有一些主人是單純打字打太急寫錯字而不自知，導致問出的問題完全走鐘，還好我有及時請教釐清的習慣，才沒有把馮京當馬涼，否則只會造成傳遞錯誤訊息給毛孩的結果。

像近日就接到一個個案，問題是這樣寫的：「如果你還沒有找到喜歡的身體，可以先待在姐姐身『體』嗎？」

由於主人有靈異體質，我一開始以為她希望寶貝先附身在她身上再慢慢尋找身體，後來經過聚焦釐清，才知道她原本要寫的是：「如果你還沒有找到喜歡的身體，可以先待在姊姊身『邊』嗎？」我被主人嚇死了，她也為自己打錯字感到好笑。

另一位主人的問題則有點令人害羞了，媽咪問到：「你是不是不喜歡媽咪跟爸比親熱？」這樣的問題其實很少會出現在離世溝通上，如果沒有先釐清楚主人為什麼這樣問的話，恐怕我傳達給離世毛孩的意思也會讓牠丈二金剛摸不著頭腦。

一問之下才明白，原來這隻可愛的西施犬，當天心臟病發時，剛好爸比媽咪正要「辦事」。

沒有心臟病史的牠，當晚躺在爸比媽咪的身邊睡覺，卻在「關鍵時刻」突然跳起來劇咳，呼吸急促，爸比媽咪原本還沒有意識事情嚴重，等到意會過來送醫後仍舊沒有救回來，媽咪的心底從此烙下一個無法抹滅的愧疚，認為寶貝是生氣爸比媽咪只顧親熱沒有關心到牠，所以一想到「那件事」跟寶貝死亡的連結，就覺得是不是因為寶貝不喜歡爸比媽咪親熱害死了牠。

於是我把媽咪的想法原原本本的傳達給這隻可愛的西施犬，牠說：「媽咪，你可以放過自己嗎？」、「那時是光來接我了，我眼前除了一片光，什麼也沒看到呀」、「你這樣想對爸比不公平，對未來的二寶也不公平哦，因為那個二寶有可能是我呀」，西施犬生怕媽咪從此害怕親密關係，那牠就沒機會回來當媽咪的人類小孩了。

媽咪於是跟牠約定：「那你回來，我就戒菸好不好？」沒想到寶貝直接拒絕了，「媽咪先戒菸，我再回來啦，不然我要在媽咪肚子裡吸臭臭吸很久，躲都沒地方躲欸」，「媽咪你要先戒菸，還要戒晚睡哦，這樣才有健康的身體把我生回來」。

沒有什麼比離世毛孩對爸比媽咪講的話更有影響力了，雖也有遇到跟寶貝討價還價的，但大部分主人都還是願意為親愛的小天使改變或調整自己，即使菸齡很長，這位媽咪還是一口氣答應戒菸，畢竟「跟離世寶貝再聚首」這個心願，是多少主人引頸期盼也願意不計代價想換來的機會！