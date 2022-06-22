菲律賓呂宋島偏遠村莊的沙灘上，近日出現一具巨嘴怪魚的屍體，體長15英尺（4.57公尺），嘴巴非常大，滿嘴都是柱狀的細牙，吸引不少漁民到場圍觀，而牠其實是巨口鯊，被稱為「世界上最難捉摸的鯊魚」，全球至今僅累計約226尾的漁獲紀錄。

Extremely rare megamouth shark washes up in Philippines village https://t.co/LFtbdEy0gh pic.twitter.com/6TfQIMboYp — New York Post (@nypost) June 20, 2022

根據《紐約郵報》報導，位於呂宋島最南端的索索貢省巴加卡伊（Bagacay）沿岸村莊，近日沙灘出現一條4.57公尺的巨口鯊（Megachasma pelagios）屍體，菲律賓漁業和水產資源局（BFAR）獲報後到場進行研究，發言人埃諾瓦（Nonie Enolva）受訪時提到，這條海洋生物可能是被漁網纏住，導致牠因此喪命。

埃諾瓦進一步表示，巨口鯊主要在夜間活動，而且游泳速度非常緩慢，牠可能被困在漁網裡數小時，才會導致牠死亡，但主要死因仍待釐清，「我們將對巨口鯊進行研究，之後也會透過動物標本剝製術，保存巨口鯊的屍體，並放置於博物館收藏」。

巨口鯊平均體重約2700磅（1224公斤），身長16至17英尺（約4.8至5.1公尺），壽命可達100年，棲息於深度約5至1000公尺間，但主要活動於深海，因此鮮少被發現，主要以過濾浮游生物為食物，被稱為「世界上最難捉摸的鯊魚」，巨口鯊主要發現區域包括日本、台灣、印尼、菲律賓及夏威夷等。

去年，台灣一艘花蓮漁船「金鴻3號」就曾誤捕一條4公尺長的巨口鯊，船長發現後主動通報，並與船員合力幫巨口鯊撥除刺網，讓牠能夠順利脫困返回大海，是台灣禁捕巨口鯊後首例，因此獲得漁業署頒獎表揚。