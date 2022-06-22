大陸河南3名朋友日前相約喝酒，中途黑衣男想閉眼休息，未料竟被喝醉的朋友誤會「過世」，立刻急得嚎啕大哭，還數次幫黑衣男做口對口人工呼吸，影片曝光後在網路上掀起熱議，網友們看了都哭笑不得。

綜合陸媒報導，河南鄭州3名男子相約喝酒聚會，其中一名黑衣男子可能喝太多，暫時仰頭倒在椅子上，想稍微休息一下，沒想到另一名平頭男竟誤以為他過世了，急得崩潰狂哭，先是對黑衣男做口對口人工呼吸，想要挽回朋友的生命，之後又拍拍黑衣男的胸，接著抱著對方搖搖晃晃地從椅子跌到地上。

不過這一摔沒讓平頭男清醒，而是繼續嚎啕大哭，還二度替朋友做人工呼吸，雖然黑衣男已經伸手試圖阻止，但仍抵擋不了平頭男的「熱情」，對方甚至還拉起他的手往臉上狂打，一直到不久後黑衣男才掙扎坐起，整齣鬧劇大約持續了5分鐘之久。

拍攝影片的賀先生表示，這3名男子當晚喝了3瓶白酒、1瓶啤酒，黑衣男應該是喝多了、沒有力氣，才會想要小睡一下，並沒有大礙，沒想到朋友也喝醉，居然誤會他過世，讓附近的人看了都哭笑不得，最後有朋友來把3個人都接走了。

影片曝光後，網友們都覺得相當逗趣，忍不住笑說：「這兄弟能交朋友，關鍵時刻直接動嘴！」、「確定了，這肯定是真愛」、「旁邊白色衣服的朋友也太淡定了吧！」、「他朋友本來好好的，結果當場被去世了」、「等酒醒了他們不會尷尬嗎？」、「真害怕他人工呼吸到一半，朋友突然吐出來」。

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