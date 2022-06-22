非洲東南部國家馬拉威一名女子年僅23歲就是「34寶媽」，事實上她創立了一個慈善機構，專門收容孤兒或單親家庭的小孩，每天的工作就是照顧孩子們的日常起居，然而每晚把大家都哄睡以後，她卻沒有辦法好好休息，隨時必須起床照顧年幼的嬰兒。

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根據《太陽報》報導，馬拉威女子圖薩伊薇（Tusayiwe Mkhondya）在18歲那年成為無家可歸的單親媽媽，深感當時的絕望與困境，因此立志之後自己有能力了，就要對類似處境的人伸出援手。之後她創立慈善組織「你不孤單（You Are Not Alone，Yana）」，收容多達34名兒童，這些小孩的年齡從5個月大到16歲不等，「他們有些是孤兒、有些是單親家庭，還有人的父母都健在卻被拋棄」。

圖薩伊薇在TikTok上記錄自己的工作日常，她為了照顧這群孩子，凌晨4點就必須起床，並開始為所有人準備三餐，同時請年紀較大的孩子幫忙分擔家務，到了晚上7點時再一一把大家哄上床睡覺，不過圖薩伊薇並不能休息，接下來才是她最忙碌的時候，因為有的嬰兒會在半夜醒來喝奶，「我要餵他們、幫他們換尿布，還要準備隔天的工作」。

圖薩伊薇希望「你不孤單」不但能讓孩子們得到妥善的照顧，還能教會他們更多的知識與生活技能，而她幾乎全年無休的行程曝光後，讓許多網友都震撼不已，同時也十分感動，紛紛留言鼓勵、感謝她：「你為這群孩子做了很了不起的事情！請繼續堅持下去」、「願上帝保佑你」、「你是我見過最堅強、善良的女性」。