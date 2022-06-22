每到夏天，就會看到不少中年男子撩起上衣，露出肚子消暑，不過早在保守的古代，男性也會做出露肚皮的舉動，雖然看似有些不雅觀，但當時的人卻認為這是文人風雅的典範，而且也不難發現古代畫作中，人物都被畫得虎背熊腰，肚子幾乎都是圓滾滾的，主要是因為古人認為，腰圍大是力量的象徵。

根據《梨視頻》報導，自從東漢出現造紙技術，每逢梅雨季過後，文人在農曆七月七日時，會將書拿到戶外曬，以免書受潮發霉，也有炫耀的作用，在《世說新語》記載，東晉名士郝隆看到別人在曬書時，他卻只是躺在戶外露出肚子，當別人問起時，他就說自己在曬書，暗指肚子裡都是學問，這也就是著名的「坦腹曬書」。

另外，露肚子甚至被視為風雅的典範，西晉太尉郗鑒某次至丞相王導家拜訪，看到他的子弟各個一表人才，希望從中幫女兒郗璿挑選丈夫，在選婿當天，王導家的子弟都非常拘謹，唯有一名年輕人躺在東床上吃東西，甚至還露出自己的肚皮，郗鑒認為此人肯定不凡，便決定將女兒許配給他，而他就是「書聖」王羲之。

除此之外，露肚子還是夫妻間的情趣，在《蘇米志林·是中何物》記載，北宋文學家蘇軾同樣也有啤酒肚，他對此感到非常驕傲，一日吃完晚餐後，他露著肚子在屋內閒晃，遇到人就問「你們猜猜看，我肚子裡裝的是什麼？」，多數人都回覆「滿肚子墨水」或「滿腹學問才華」，蘇軾聽聞並不滿意。

由於當時蘇軾在新舊黨爭中，並未討好各黨，因此仕途失意，他的侍妾王朝雲便以此作文章，笑回「一肚皮不合時宜」，蘇軾聽了非常滿意，認為世上唯有王朝雲最懂他，因此愛妾因病過世後，他還在惠州建的六如亭寫下「不合時宜，惟有朝雲能識我；獨彈古調，每逢暮雨倍思卿」的楹聯，以此紀念愛妾一生的感知與相伴。

而現代人普遍不喜歡啤酒肚，認為這是中年大叔的象徵，不過古人吃肉量不足，因此他們的身材多半是纖瘦，若能擁有大肚子，表示此人生活優渥，另外，肚子大也被視為力量的表現，無論是兵馬俑、浮雕還是畫作裡，都能看到人物擁有大肚子，因為接受高強度訓練的人，腰圍都會比較粗，所以古人反而比較喜歡虎背熊腰的體型。