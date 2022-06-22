街上若看到老虎在閒逛，任誰看了都會被嚇死。墨西哥納亞里特州街頭近日出現一隻孟加拉虎，儘管牠並未對人發動攻擊，但路人看到都趕緊躲開，起初以為牠是從動物園脫逃出來的，但經過調查後，發現牠其實是有人飼養，當時牠還乖乖的趴在地上，看似正在等主人一樣。

A Bengal Tiger roaming around town and then gets taken home without any resistance. This happened in Tecuala, Mexico. pic.twitter.com/TtDwbHAjRT — ⭐️Amazing Posts (@AmazingPosts_) June 15, 2022

綜合外媒報導，納亞里特州城鎮特瓜拉（Tecuala）一名民眾閒晃時，發現路上竟出現一隻孟加拉虎，悠哉地在大街上遊蕩，引起路人側目，還有幼童直擊後嚇的大聲喊著「媽媽」，他的母親聽到後，趕緊制止孩子的舉動，擔心尖叫聲會引來老虎的注意。

隨後孟加拉虎跑到一台卡車前趴下休息，起初眾人都以為，牠是從動物園逃出來的，但不久後出現一名男子，拿著韁繩套住老虎的脖子，而牠也沒有掙扎，乖乖地與對方離開，眾人才驚覺牠應該有人飼養，而這一段影片也在網路上流傳，引發討論。

墨西哥聯邦環境保護署（PROFEPA）接獲通報後，進一步介入調查，得知這一隻為雄性孟加拉虎，身長1.64公尺、重約200公斤，屬於非法飼養的寵物，牠除了利爪已被移除外，身體非常健康，身上並沒有任何明顯傷口，此事也讓飼養野生動物亂象獲關注。

墨西哥允許民眾從註冊經銷商處合法購買外來動物，在網路上甚至能以25至35美元價格（約新台幣745元至1044元）買到老虎幼崽，動保人士弗蘭尤蒂（Antonio Franyuti）表示，在墨西哥看到寵物老虎並不少見，牠們被飼養在房屋的後院、車庫和地下室等，但由於飼養大型野生動物成本高，不少民眾養了才驚覺自己難以負荷，出現不少棄養狀況，因此當地也有不少人提出法案，試圖阻止民眾購買老虎、獅子、美洲虎和黑豹等。