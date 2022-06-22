2朵「千年宋蓮」於近日盛開！浙江大學藝與考古博物館在2年前收到2顆種子，是由考古挖掘出的千年蓮子，經由培育而出的第二代宋蓮種子，消息曝光後不少網友都感到驚艷不已，直呼：「這就是周敦頤看到的蓮花吧！」。

綜合陸媒報導，2020年時，浙江大學藝術與考古博物館收到2顆蓮花種子，由浙江省博物館副研究員石超贈送，而這2顆種子的來頭並不小，是2018年河南開封北宋地層挖出來的千年蓮子，經由杭州花圃育荷專家錢萍培育開花，最終成功培育出的二代宋蓮種子。在浙大藝博館的精心照顧下，近日有2朵蓮花成功綻放，還有3朵仍含苞待放。

為了方便民眾前來欣賞宋蓮，浙大藝博館不但把原先放在頂樓天井裡的蓮缸搬到一樓展廳門口，還計畫舉辦宋畫與古蓮花結合的主題展覽。消息曝光後，許多網友都驚嘆不已，紛紛留言：「這就是周敦頤看到的蓮花吧」、「我從遠方趕來，赴一場千年之約」、「一種很奇妙的感覺，時光流轉，容顏依舊」、「帶著宋朝文人風骨來的蓮」、「真的和古畫上一模一樣」。

蓮花自古以來就受到文人雅士的喜愛，尤其是唐宋時期，像是唐朝詩人溫庭筠的《蓮花》讚美蓮花的姿態，李白的《採蓮曲》則描繪出荷花的美麗和採蓮女的風采。

而到了兩宋時期，文人主要以蓮花隱喻社會狀態，或者自喻自身高潔、不與世俗同流合污，像是北宋理學家周敦頤的經典著作《愛蓮說》，「予獨愛蓮之出淤泥而不染，濯清漣而不妖」、「蓮，花之君子者也」，其中淤泥暗指朝政的渾濁，蓮花則比喻自己，以君子之花來表達自己高潔。