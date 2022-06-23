每到夏天蚊子出沒，總是讓人傷透腦筋。大陸湖北一名3歲男童擁有「召喚蚊子」的能力，只要發出「喔」的聲音，蚊子就會全部飛過來，聚集在男童的嘴邊，影片曝光後，累積470多萬人觀看，讓不少人直呼太神奇。

綜合陸媒報導，湖北恩施一名3歲男童日前發現，自己竟有召喚蚊子的能力，當時他身處牛舍，牛舍裡的蚊子非常多，隨後他發出「喔」的聲音，豈料蚊子竟全部飛了過來，聚集在男童的嘴巴附近，之後他又嘗試拿電蚊拍放在嘴邊，達到殺蚊子的效果，家長將過程拍攝下來並分享至社群媒體，在網路上引發討論。

不少網友驚呼「小小年紀就精通蚊語」、「招蚊術」、「好想請你來我們宿舍，幫我們『喔』幾聲殺蚊子」，也有人分享相同經歷，「小時候農村孩子只要一說喔，蚊子也是馬上就來，不是什麽神奇的事」，還有人推測「蚊子喜歡二氧化碳，而小孩子的新陳代謝旺盛，當他們發出喔的聲音時，二氧化碳慢慢呼出，再加上周圍飢餓的蚊子多，就會朝著高密度二氧化碳的方向前進」。

日本節目《知りたいッ！》曾指出，吸引蚊子叮咬的4關鍵是二氧化碳、體溫、汗和腳臭，除此之外，新陳代謝較快的孕婦與幼童也因體溫較高，容易被蚊子叮咬，當人呼出二氧化碳、排出體液時，都會成為蚊子尋找目標的線索，就算距離很遠，蚊子依舊能循著人類呼出二氧化碳和散發的乳酸、氨氣等氣味找到目標。