動物間的感情，比人類想的還要深。加拿大一間商店附近近日出現一隻加拿大雁（Canada Goose），吸引當地居民注意，由於公雁的伴侶遭車子撞死，但牠並不知道母雁已喪命，因此每天到車禍現場徘徊、張望，似乎正在找自己的伴侶，讓人看了非常痛心。

公雁的伴侶遭路殺，牠竟每天跑到車禍現場，癡情的待原地等妻子回家。(影片來源/YouTube/Global News)

綜合外媒報導，加拿大多倫多一間大型購物中心附近，出現一隻公雁不斷在原地徘徊，有時甚至會跑到購物中心的屋頂上，由上往下俯瞰，一待就是好幾個小時，而附近住戶透露，公雁原本有伴侶，但母雁幾周前在路上被車子撞死，但公雁並不知道伴侶已喪命，所以每天到車禍現場尋找對方。

附近酒莊「LCBO」的工作人員拉蘇尼薩德（Sayad Rasulnezhad）提到，「牠失去了自己的伴侶，為此感到沮喪和悲傷，我看了也非常難過」，而安大略省野生動物中心的醫學主任伯明翰（Leah Birmingham）提到，加拿大雁的婚姻採一夫一妻制，一生通常只有一個伴侶，「這表示牠們感情很深，而且關係非常親密，這是人類無法忽視的」。

A Canada Goose, whose mate was struck and killed weeks ago, keeps coming back to the same Toronto plaza where it happened. Geese usually stay together for life. 💔 @Morganne_C talks to people in the area and an expert on how to help without hurting. pic.twitter.com/bMopWRKQX7 — Simon Ostler (@SimonOstler) June 9, 2022

伯明翰進一步提到，公雁似乎不知道伴侶已過世，也可能是牠的巢就在附近，「牠們不會讓陌生人靠近孩子，會在安全又隱密的地方築巢」，對於一隻喪偶的公雁來說，獨自面對是療傷最好的方法，可能需要花一段時間，但最終還是會離開，此事被分享至推特及Reddit，不少網友感動的說「加拿大雁如此深情，比有些人還更有感情」。