上班族長時間坐在椅子上，容易出現腰酸背痛的問題，因此不少人會到按摩店給人抓龍，或是至整復中心給師傅整骨。日本一名網友近日至整復中心時，發現師傅為了加強力道竟爬到牆上，讓他直呼太厲害，並將這一幕分享至推特，不少人看了表示「師傅會輕功啊」。

日本一名網友@mk_siro日前至整復中心，當時師傅正在替另一名患者整骨，並將右手手肘壓在對方的腰部，但疑似力道不夠大，他竟整個人爬到牆壁上，與地面形成180度平行，師傅宛如會輕功一樣，讓原PO看了非常驚訝，並將畫面拍下分享至推特，表示「在整骨診所接受神秘的治療」。

不少網友驚呼，「這名師傅根本是忍者吧！」、「我要的是按摩，不是驅魔」、「這核心肌群好強」、「師傅已經脫離重力的束縛」，還有一名同為整骨師傅的網友透露，「我也是同行，有時真的會遇到需要按很用力的客人，但力道不夠時，就只能這樣按了」。

照片吸引39.2萬人按讚，還有網友P圖搞笑，幫整骨師傅後製特效，非常有漫畫效果，不少人笑著說「這個招式莫非是從《七龍珠》舞空術的肘擊演變而來的」、「師傅讓我想起筋肉人」、「難道這招是漫畫《北斗神拳》中的南斗聖拳」。