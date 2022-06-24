走在街上時不妨停下腳步，也能發現一些有趣的畫面。日本一名網友近日發現，自家附近一棟鐵皮屋，其中一面設有2扇窗戶，乍看之下好像一張臉，由於每天窗戶開的位置不同，看起來就像是房屋有2副表情，看似都非常無奈，讓不少人直呼「太可愛了」。

日本一名網友@hakuikisiroi在推特分享一張趣照，表示自家附近有一棟鐵皮屋，設有2扇窗戶，而窗與窗之間還有一個通風口，底下又有生鏽痕跡，乍看之下宛如一張臉，一日他外出時發現窗戶被開啟，鐵皮屋就好像在做斜視的表情，當下覺得非常有趣，便隨手拍了下來。

豈料當天回家經過時，發現鐵皮屋的窗戶被人移動過，因此又呈現出不一樣的表情，看起來鐵皮屋像是在放空，讓他看了捧腹大笑，便將這個景象分享至推特，由於鐵皮屋的表情非常生動，因此在網路上引發討論，照片累積17.4萬人按讚。

不少網友回應，「當我在社交場合遇到討厭的人時，我的表情就會是這樣」、「我覺得屋主與建築師，一定是故意設計成這樣子的，實在是太可愛了」、「這個眼神太生無可戀，和我星期一上班的表情超像」、「房子：看什麼看？是沒看過房子喔！」、「它好像在冷冷地看著街上的人」。