浣熊不僅智商高，甚至能適應都市生活，因此經常可以看到浣熊偷翻垃圾桶覓食的畫面。國外一名網友日前去麥當勞得來速買東西，發現當時有員工在發雞塊餵浣熊，浣熊看到食物後，不僅沒有馬上衝過去，反而乖乖地排隊領取，超有秩序的畫面融化一票網友。

Timeline cleanse. Here are some raccoons in a drive-thru. pic.twitter.com/a0cNBgoJBO — Aubry Andrews 🦝 (@AubryAndrews) June 20, 2022

國外網友@AubryAndrews在推特分享一段影片，當時得來速並未有人排隊，員工發現附近出現數隻浣熊後，便拿出雞塊餵食牠們，有趣的是，3隻浣熊看到食物後，竟在得來速前排成一列，牠們並未互相爭奪或插隊，乖乖地領了雞塊就離開。

影像曝光後，不少網友表示「浣熊們看來應該不是第一次排隊，也太熟練了吧」、「牠們好有禮貌，還知道要排隊」、「看來不只人類會用得來速取餐，浣熊也會啊」、「如果你有養過浣熊，會發現牠們跟鴿子一樣溫順」、「好像在看迪士尼的動畫」。

根據《國家地理雜誌》介紹，浣熊主要棲息於森林、沼澤及草原，由於牠們適應性強，因此在城市裡也能看到牠們的身影，浣熊會運用靈巧的前爪和修長手指尋找食物，捕食老鼠、昆蟲、小龍蝦、青蛙等，除此之外，還會吃蔬菜水果，因此牠們有時會闖入人類的花園和農場覓食，或到都市的垃圾桶翻找食物，因此又被稱為「垃圾熊貓」（trash panda） 。

不過浣熊雖然長得很可愛，但因為牠們適應力極強，導致數量過於氾濫，法國國家自然歷史博物館研究員盧普（Vivien Louppe）對此進行研究，提到「浣熊可適應各種多樣化的環境與氣候條件，在世界各地都能發現牠們的蹤跡，但隨著全球氣候變暖，牠們的棲息地有向北擴張的傾向」，擔心不挑食的浣熊若是往其他地區棲息，恐會對當地動物造成嚴重威脅。