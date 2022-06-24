古代有些皇帝愛國愛民，但有的卻只顧著享受，讓大臣傷透腦筋。明朝中期皇帝「明武宗」15歲左右就登基，但他卻非常不喜歡讀書，只喜歡文藝與戲劇，甚至動不動就找人比武，為了證明自己的實力，向蒙古人宣戰，不僅如此，還為了迎接愛人搞失蹤，一生過得非常荒唐，在歷史上的評價非常差。

江西師範大學歷史文化與旅遊學院院長方志遠提到，明武宗朱厚照是為明孝宗與孝成敬皇后張氏的嫡長子，2歲就被立為皇太子，他天性聰穎卻不喜歡讀書，只愛文藝、演戲及比武，15、16歲就登基當皇帝，但當時的他依舊很愛玩，甚至喜歡與宦官比武，儘管其中有不少人武功高強，但面對皇帝，他們還是選擇隱藏實力。

明武宗打贏後在他人唆使下，聽聞北方蒙古人驍勇善戰，因此非常想與對方交戰，另一方面還可幫明英宗討清血債，因此多次帶軍隊至居庸關外，如願遇到蒙古軍隊，雙方展開廝殺，在明武宗帶領下殺死7名蒙古人，但他底下受獎賞的士兵竟多達9700人，士兵封賞人數如此多，並非他們有功，而是明武宗搗亂所致，當時他抵達居庸關後遇到御史，但因他沒有兵部公文，所以御史不讓明武宗出關，明武宗便當場免去對方的職位，等到自己打完後再幫復職。

明武宗雖然是皇帝，但卻想擁有自由，得知關口外有4大絕，分別是十萬騎兵練習地「宣府教場」、京軍駐紮地「朔州營房」、「蔚州城牆」及美人、藝術匯集地「大同婆娘」，明武宗頻頻想往關外跑，之後玩膩了又決定跑到江南，但江南是經濟的重心，大學士們與官員都怕明武宗到江南亂來，因此不斷阻止他南下，沒想到明武宗氣的動粗，打傷6、7名官員，才放棄南下的想法。

直到發生「宸濠之亂」江西南昌的寧王謀反，王陽明平定叛變期間，寫了緊急文書告知北京，明武宗才有南下的理由，沒想到南下到一半就平定了，讓明武宗非常不滿，宦官為了討明武宗開心，因此希望釋放寧王，讓明武宗與寧王打一仗並親自俘獲，但王陽明認為此作法相當不妥，還可能造成人員傷亡，最終讓明武宗到南京後，才放出寧王讓皇帝俘虜。

更傻眼的是，明武宗南下期間還一度搞失蹤，在此之前，他於關口外認識一名劉姓美人，當時他要南征，便暗中將情人送往潞河，約定自己先啟程，之後再派其他船隻來接她，當時劉美人脫下髮簪送給皇帝，作為信物，並表示「見簪而後赴」，豈料明武宗在經過蘆溝時不小心搞丟髮簪，當時他抵達臨清州後，先是派宦官接劉美人，但對方卻推辭「不見簪非信，不敢赴。」因此明武宗便獨自乘船迎接，讓臣子非常傻眼。