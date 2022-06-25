台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽照曝光後，在網路上掀起討論，其中的殭屍更是吸引民眾眼球。不過在泰國還有一間「死亡博物館」（Museum of Death），被公認是最恐怖的博物館之一，裡面展出的全是真的屍體，還曾一度展示「食人魔細偉」的遺體。
泰國「西里拉醫學博物館」（Siriraj Medical Museum）又被稱作「死亡博物館」，是泰國曼谷詩里拉吉醫院附設的博物館，依不同主題劃分6個展場，館內包括歷年的醫療設備和儀器，還有人體解剖及臨床樣本，例如連體嬰、早夭嬰、特殊疾病過世的民眾遺體等，甚至還有被執行死刑的死囚遺體，為醫療專家和非專業人員提供寶貴資源。
館內最著名展示標本就是「食人魔細偉」（Si Quey），據信他來自廣東，1946年偷渡到泰國，原本從事農藝園藝工作，但由於身體每況愈下，精神可能因此出現異常，在50年代連續殺害約6名孩童，甚至將他們吃下肚，1959年被執行死刑，而他的故事也成為泰國的民間傳說，若是有小孩不聽話，泰國父母就會帶他們看細偉的遺體。
細偉的屍身被法醫學系主任尼永森（Songkran Niyomsen）教授和醫學博士處理，腦部還被取出研究，了解是否存在食人族特質，之後被製作成乾屍放在博物館展示，但近幾年有人權團體認為，細偉的案件破綻多多，他非常有可能是遭誤抓，而且食用器官的罪名也可能是造假的，呼籲官方應安葬細偉，直至2020年7月，館方正式為細偉舉辦火化儀式。
瑪希敦大學醫學院院長瓦塔納帕（Prasit Watanapa）提到，「細偉」的展間裡還有其他保存完好的屍體，包括一名被處死的強姦犯，還有一名護理師在1959年被丈夫謀殺的證據，包括日記、凶器和謀殺案的衣物，「博物館可以讓我們了解過去的社會，一個完整的展覽應該包括文字信息和實物」。
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