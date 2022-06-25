台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽照曝光後，在網路上掀起討論，其中的殭屍更是吸引民眾眼球。不過在泰國還有一間「死亡博物館」（Museum of Death），被公認是最恐怖的博物館之一，裡面展出的全是真的屍體，還曾一度展示「食人魔細偉」的遺體。

泰國「西里拉醫學博物館」（Siriraj Medical Museum）又被稱作「死亡博物館」，是泰國曼谷詩里拉吉醫院附設的博物館，依不同主題劃分6個展場，館內包括歷年的醫療設備和儀器，還有人體解剖及臨床樣本，例如連體嬰、早夭嬰、特殊疾病過世的民眾遺體等，甚至還有被執行死刑的死囚遺體，為醫療專家和非專業人員提供寶貴資源。

館內最著名展示標本就是「食人魔細偉」（Si Quey），據信他來自廣東，1946年偷渡到泰國，原本從事農藝園藝工作，但由於身體每況愈下，精神可能因此出現異常，在50年代連續殺害約6名孩童，甚至將他們吃下肚，1959年被執行死刑，而他的故事也成為泰國的民間傳說，若是有小孩不聽話，泰國父母就會帶他們看細偉的遺體。

The mummified body of Si Quey, Thailand’s first known modern serial killer. Si Quey was convicted of killing and eating multiple children in the late 1950’s. His remains were on display at Siriraj Medical Museum in Bangkok until the corpse was cremated in 2020. pic.twitter.com/WYEAZTW6gA — Christopher Duett (@BethuneTheory) March 3, 2021

細偉的屍身被法醫學系主任尼永森（Songkran Niyomsen）教授和醫學博士處理，腦部還被取出研究，了解是否存在食人族特質，之後被製作成乾屍放在博物館展示，但近幾年有人權團體認為，細偉的案件破綻多多，他非常有可能是遭誤抓，而且食用器官的罪名也可能是造假的，呼籲官方應安葬細偉，直至2020年7月，館方正式為細偉舉辦火化儀式。

瑪希敦大學醫學院院長瓦塔納帕（Prasit Watanapa）提到，「細偉」的展間裡還有其他保存完好的屍體，包括一名被處死的強姦犯，還有一名護理師在1959年被丈夫謀殺的證據，包括日記、凶器和謀殺案的衣物，「博物館可以讓我們了解過去的社會，一個完整的展覽應該包括文字信息和實物」。