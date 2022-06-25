好一個「紙上談兵」！近日有一名媽媽因為孩子成績變差，便搜查孩子的書包，想了解一下孩子的學習狀況，找出成績一落千丈的原因，沒想到卻意外翻出一張畫有「千軍萬馬」的塗鴉畫作，讓她相當震驚。畫面曝光後，網友也驚豔不已，直呼孩子根本是被考試耽誤的畫家！

有網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》上傳一張照片，並PO文寫道，「孩子最近考試成績差了，媽媽檢查書包，在書包裡找到一幅畫…」只見一張手繪的兩軍作戰圖，雖然筆法看起來稍嫌稚嫩，但仍畫出了氣勢磅礡的氛圍感。仔細一看，兩軍交戰的所有細節都不馬虎，不僅武器有長短之分，馬匹也仔細畫上了4隻腳，無論是騎兵或是步兵的一舉一動，都十分生動逼真。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「原來紙上談兵是這樣來的」、「上帝視角耶，畫的真好」、「兒子要念的已經不是國英數了，而是孫子兵法」、「光是每一個人手拿的矛都不一樣長，就可以知道這個孩子有多注重細節」；也有「軍事系」的網友大讚孩子概念正確，「抵禦騎兵破陣確實是用槍兵在前，弓兵隔著槍兵在百步內消耗戰力，後方是劍盾兵方陣壓後。就別責備孩子了，能自己玩兵推的孩子絕對不笨」。

不過也有網友起底，這是去年瘋傳於大陸社群的網路舊圖，新疆烏魯木齊一名媽媽分享了自家孩子的手繪畫作，年僅14、15歲的國三生「杰孜比達爾」平時熱衷畫軍事圖，每幅畫作約莫耗時3小時，有時候甚至長達4到5小時。