現代人退休後能領退休金，不過古代官員若告老還鄉，可不一定有退休金能領，而且每一個朝代的退休待遇都不同，例如唐代年老致仕沒有退休金，但會被賜田地養老，而宋代則是可以拿到一半的原俸祿，有些官員直接在工作崗位上做到老死。

根據《梨視頻》報導，古代並沒有退休養老金的制度，一般百姓倚靠養兒防老，而官員待遇則好一些，不過每個朝代的退休待遇與時間都不同，以漢朝為例，官員若是因年老致仕，可以獲得原俸祿的三分之一，還有少部分幸運者可享有原俸祿全額，按照漢朝的慣例，皇帝還會賜牛一頭、若干罐酒。

不過有些官員有功於國家，皇帝也會給出特殊待遇，例如漢章帝時的賢臣第五倫，晚年多次以年老多病上疏請求退休，直到元和三年（86年），漢章帝才准許他辭官，還賞賜二千石的終身俸祿、加賜錢五十萬、公宅一區，幾年後他過世，享壽80歲左右，朝廷還下詔賜棺材，及入棺時所用的衣服、金錢等。

而古代官員若要熬到退休，基本上非常困難，唐朝就規定官員「七十致仕」，表示官員要做到70歲才能退休，但當時的人壽命並不長，因此幾乎都是做到死，而且唐朝制度不同於漢朝，若沒有皇帝特別批准，官員自行請辭，僅能拿到一些田地養老，但沒有退休金。

唐朝時就有不少官員當官當到死，有些是因為戀棧，有的則是皇帝不允許，例如唐朝史學家令狐德棻做到80歲才退休，沒隔幾年就過世了，而唐朝詩人賀知章則是做到86歲，武則天時還有一名宰相蘇良嗣，更是到高齡85歲還無法退休，一次跪拜武則天時起不來，之後被抬回家休養，當天就過世。

而到了宋朝，官員俸祿比前朝高，退休待遇也比較好，宋真宗咸平年後，文武官員告老，可以官升一級，給一半俸祿，不過由於當官時俸祿高，因此許多大臣都不願退休，明朝時下修退休年齡，朝廷鼓勵官員年滿60歲自動告退，但中央官員退休後，僅能享受一半的俸祿，而一般官員更是沒有退休金，基本上也沒人想退休。