大陸今（25日）瘋傳一段影片，只見一名穿著緊身褲的短髮辣妹，不斷對著乖乖坐在地鐵車廂座位上的小男童近距離熱舞，一下子快速的抖動臀部，一下子又掀衣露出胸罩，不顧小男童閃避的眼神，沉浸在舞蹈之中，畫面曝光後引爆網友撻伐。

綜合陸媒報導，四川成都的地鐵車廂，24日發生一起離譜事件，根據當時目擊者所拍攝的影片顯示，一名年輕女子身穿緊身長褲，臀部及腿部的曲線畢露，她不顧眾人的眼光，對著一名小男童近距離的跳著性感熱舞，而且動作越來越誇張，不僅瘋狂的扭腰擺臀，還劈腿在地上甩頭，甚至掀衣露出胸罩。

女子脫序舉動讓網友看了錯愕直呼，「孩子的眼神一直在閃躲，甚至是不知所措，看著真難受，不知這女人到底是出了什麼問題？讓她在大庭廣眾之下要這麼做…」長達1分33秒的時間，沒有任何人出面制止，原本或坐或站的乘客也紛紛走避；就連男童也不斷左右張望，不敢直視女子，看似相當不安。

消息一出隨即引發軒然大波，地鐵官方也緊急發聲明指出，地鐵內禁止跳舞，目前已接獲民眾投訴，日後會加強巡邏，整起事件已交由地鐵警察接手調查處理。