Fun Australian fact - this kangaroo is waiting for pursuers to come into the water with him, where he will try to drown them. They are extremely good at it.

Never, ever go into water with a kangaroo. Everything has lots of innovative ways to kill you here. https://t.co/ckcANcGnPa — Cormac Farrell (@jagungal1) December 23, 2020

袋鼠看似軟萌可愛，但其實擁有強大的彈跳力，打起架來也異常兇猛，尤其成年袋鼠非常強壯，一旦遭到攻擊後果不堪設想。不過在澳洲，坊間卻有傳聞指出，袋鼠會藏身水中，引誘掠食者下水，最終使出強大力量溺死牠們，超猛誘敵術讓人瞬間毛骨悚然。

眾所皆知，袋鼠相當孔武有力，傷人事件更是不勝枚舉，然而網路上一張多年前的照片再度被起底，畫面中可見一隻袋鼠藏身在水裡，整體看起來相當滑稽，但坊間傳聞，絕對不能任意靠近「水裡的袋鼠」，這是袋鼠為了引誘對方下水，接著將其溺斃的誘敵術。

照片曝光後網友紛紛留言直呼「真的很聰明！攻擊力不如其他動物時，只能靠自己的聰明機智來躲過敵人的傷害」、「這張照片好像水鬼等著抓交替一樣」、「要是我經過看到這幕應該會嚇出兩滴尿」、「有看過這樣的影片，袋鼠把家犬差點溺死」。

事實上，墨爾本大學的袋鼠生態學博士Graeme Coulson就曾表示，「當袋鼠遭到掠食者的威脅時，牠們就會往水裡逃。如果是強壯的雄性袋鼠，有一隻狗游到牠們身邊，牠們用強壯的手臂和巨大的爪子將其溺死也並非難事。」Coulson博士說，鄰居家的兩隻狗就是在追逐袋鼠，進入水裡後不幸溺斃的，所以後來鄰居養第三隻狗時，都將狗鎖在家裡。

不過對於這樣的說法，紐卡斯爾大學的Matt Hayward則認為，這其實是動物中常見的一種防禦機制，很多草食動物遇到危險時，都會跑到水中躲避，「我見過野狗將黑斑羚追入水壩，也見過水牛在鬣狗環伺的河中靜靜等待，但牠們通常只是等待，等掠食者放棄並離開，我不認為這是故意想淹死掠食者。」