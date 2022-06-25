袋鼠看似軟萌可愛，但其實擁有強大的彈跳力，打起架來也異常兇猛，尤其成年袋鼠非常強壯，一旦遭到攻擊後果不堪設想。不過在澳洲，坊間卻有傳聞指出，袋鼠會藏身水中，引誘掠食者下水，最終使出強大力量溺死牠們，超猛誘敵術讓人瞬間毛骨悚然。
眾所皆知，袋鼠相當孔武有力，傷人事件更是不勝枚舉，然而網路上一張多年前的照片再度被起底，畫面中可見一隻袋鼠藏身在水裡，整體看起來相當滑稽，但坊間傳聞，絕對不能任意靠近「水裡的袋鼠」，這是袋鼠為了引誘對方下水，接著將其溺斃的誘敵術。
照片曝光後網友紛紛留言直呼「真的很聰明！攻擊力不如其他動物時，只能靠自己的聰明機智來躲過敵人的傷害」、「這張照片好像水鬼等著抓交替一樣」、「要是我經過看到這幕應該會嚇出兩滴尿」、「有看過這樣的影片，袋鼠把家犬差點溺死」。
事實上，墨爾本大學的袋鼠生態學博士Graeme Coulson就曾表示，「當袋鼠遭到掠食者的威脅時，牠們就會往水裡逃。如果是強壯的雄性袋鼠，有一隻狗游到牠們身邊，牠們用強壯的手臂和巨大的爪子將其溺死也並非難事。」Coulson博士說，鄰居家的兩隻狗就是在追逐袋鼠，進入水裡後不幸溺斃的，所以後來鄰居養第三隻狗時，都將狗鎖在家裡。
不過對於這樣的說法，紐卡斯爾大學的Matt Hayward則認為，這其實是動物中常見的一種防禦機制，很多草食動物遇到危險時，都會跑到水中躲避，「我見過野狗將黑斑羚追入水壩，也見過水牛在鬣狗環伺的河中靜靜等待，但牠們通常只是等待，等掠食者放棄並離開，我不認為這是故意想淹死掠食者。」
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