古代封建社會，女子地位低下，被視為是男性的附屬品，尤其男人三妻四妾更被認為是權力的象徵，正宮即便有所抗拒，也要容忍丈夫納妾。不過最讓人錯愕的是，古代男子和妾室行房時，正宮竟然要在一旁全程緊盯，背後原因讓人臉紅。

根據《搜狐網》報導，古代除了男女尊卑有別，女性也有階級觀念，許多大戶人家的正宮地位僅次於男性，而妾室的地位只比奴僕高一點，兩者之間的地位懸殊。所以古裝劇中，有時會出現正妻被受寵的小妾欺負的畫面，在現實生活中幾乎不可能會發生，大多都是正宮欺負妾室的情形。

除此之外，妾室沒有單獨和丈夫過夜的權利，尤其是洞房花燭夜當天，正宮會帶著通房丫鬟進去佈置新房，且正宮會讓丫鬟在床上放置一塊白色布匹，驗明小妾是否為純潔之身，就連丈夫行房時，正宮和丫環也會在一旁全程緊盯，並適時的給予妾室房事上的指導，只為了服侍好一家之主，讓他享受更多行房樂趣。

不過當行房結束後，正宮會將丈夫帶走，獨留妾室自己一個人過夜，藉此樹立自己的地位，即便妾室有幸替家中傳宗接代，但也無法母憑子貴，因為孩子名義上的母親是正宮，妾室只能眼睜睜的看著親生骨肉喊自己一聲「姨娘」。再者，妾室就算十分受寵，也無法享有名列家譜、受後代祭奠的待遇。