美國一名男子因為闖紅燈而上法庭，審訊時他帶著兒子一起，未料當法官詢問男童，爸爸是否有違規時，他居然當庭出賣爸爸，不但說出爸爸今天又闖了紅燈，還供出他開車超速的事實，在場的人聽完都忍不住大笑，爸爸則是哭笑不得地閉眼搖頭。

美國羅德島羅維登市84歲法官卡普里奧（Frank Caprio）審訊時幽默風趣，又對被告充滿同理心，因此深受民眾愛戴，成為另類網紅。近日一名駕駛黑色休旅車的男子因闖紅燈而上法庭，在開始庭訊前，先播放了男子違規的影片，然而他的兒子一看完就立刻笑出聲。

卡普里奧見狀，轉而詢問男童：「他（爸爸）有闖紅燈嗎？」，沒想到男童竟當庭出賣爸爸，坦率地回答：「他今天也闖紅燈了！」，卡普里奧又問：「那他有超速嗎？」，男童仍誠實答道：「有」，他毫無心機的回答讓全場瞬間爆發笑聲，還有人笑到哭出來，在後方座位上拭淚，而男子面對兒子的童言童語，也只能閉上眼睛搖頭，輕聲說出「我的天啊」，無奈地笑了出來。

影片曝光後瞬間引發熱議，大家紛紛留言：「永遠不要帶孩子上法庭」、「老爸：小子回家你就知道了」、「這就是為什麼我不想生小孩哈哈」、「我相信經歷這次開庭，老爸再也不敢帶兒子出門」、「小孩懂得比你想像的多，別做壞榜樣哦」。