一般人遇到蟒蛇都會嚇得遠離，但印尼一名男子竟抓起蟒蛇，掛在脖子上帶回家炫耀，未料下秒就被蟒蛇緊緊纏繞，整個人倒地抽搐，讓一旁的鄰居嚇到放聲尖叫，所幸在眾人的幫助後，男子才順利脫困。影片曝光後，立刻掀起一陣討論，不少網友都認為男子的行為根本就是在玩命。

根據《Indozone》報導，Instagram帳號「@memomedsos」近日上傳一段驚悚影片，一名身穿黃色短褲、打赤膊的男子在路邊抓到一條蟒蛇，竟直接將牠掛在脖子上，帶回家向鄰居炫耀。從畫面中可以看到，男子右手捏著蟒蛇的頭，左手則扶著蟒蛇的身體，並四處走來走去。

等他炫耀完，想要把蟒蛇放下來時，牠卻纏得越來越緊，死命勒住男子的脖子不放，幾秒之後他突然倒地抽搐，鄰居見狀嚇到放聲尖叫，並緊急找來其他人幫忙，所幸在眾人的幫助之下，男子總算順利脫困，這條蟒蛇掉到地上後立刻逃離，但男子相當氣憤，拿起木棍追上猛打，想要狠狠教訓蟒蛇一頓。

網友們看完影片後，紛紛吐槽男子的行為簡直是在玩命，留言痛批：「把蛇掛在脖子上真是愚蠢的行為，不要再做這種事了」、「這條蛇可能沒有毒，但牠纏繞脖子的力量很可怕…」、「根本是拿自己的生命開玩笑」、「旁邊沒有人的話你可能就死了」、「想要炫耀也不是這樣吧」。