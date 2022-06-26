古代人的飲食不如現代多元，加上當時並沒有太多健康觀念，因此在一般人的認知裡，很容易出現營養不良的情況，導致身體無法完整發育，身高自然「矮人一截」。不過最近在考古研究論壇上，有學者公開最新的研究報告，結果顯示4000多年前古人的身高其實和現代人差不多。

根據《頂端新聞》報導，2022夏文化論壇於近日舉行，許多考古研究團隊與學者齊聚，分享對於夏文化研究的最新成果。河南省文物考古研究院的孫蕾指出，在骨骼病理與創傷的研究分析中發現，龍山到二里頭時期（約為新石器時代晚期到青銅時代早期），多數的未成年人和哺乳期女性的飲食中，可能長期缺乏肉食，就連新鮮的植物性食物也無法充分獲得，因此未成年人常因抵抗力較差而罹患化膿性腦膜炎。

儘管當時部分人類獲取的營養不足，但其實男女性的平均身高和現代人相似，像是龍山時期女性最高身高為168公分左右、男性最高則能達到175公分，不過二里頭時期身高有略微下降，女性最高只達155公分左右，男性則在170公分左右。

而這些人骨的牙齒大多出現生前脫落、蛀牙、牙釉質發育不全和牙結石等牙齒相關疾病，孫蕾表示，如果飲食含有大量碳水化合物，再加上不注意口腔衛生，就容易引發蛀牙；且在當時相較於男性，女性飲食中的碳水化合物的比重較大。

除此之外，孫蕾還在部分人類的骨骼上，發現了退化性關節炎、薛門氏節點（一種常見於胸腰椎的病變）和跪踞面，說明當時人們存在跪坐的習慣，且長期從事高強度的勞動行為。