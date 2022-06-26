近日加拿大出土一具已經木乃伊化的小猛獁象遺骸，其身體保存得非常完整，可以清晰看見牠的鼻子、頭部、四肢和其他部位，是北美首具最完整的猛獁象木乃伊，經過專家推估其生存年代應該可以追溯至3萬多年前。
根據《BBC》報導，加拿大西北部育空地區克朗代克的黃金礦工在挖掘永凍層的時候，感覺推土機好像撞到了東西，於是打電話叫老闆來檢查，未料竟意外發現一具已經木乃伊化的小猛獁象遺骸。
經過專家鑑定後，這隻小猛獁象的生存年代推測應該可以追溯至3萬多年前，性別為雌性，從照片中可以看到，這具小猛獁象保存得相當完整，據悉是在北美發現最完整的猛獁象木乃伊，也是全世界第二具完整的猛獁象木乃伊，該具遺骸的大小和完整程度，和2007年在西伯利亞永凍層挖出的小猛獁象差不多，後者預計來自於4.2萬年前。
研究團隊將這具小猛獁象遺骸命名為「Nun cho ga」，這在美洲原住民的語言中代表「大的動物幼崽」的意思。育空地區的古生物學家札祖拉（Grant Zazula）表示，「Nun cho ga」真的保存得非常漂亮，是世界上最令人難以置信的木乃伊化冰河時期動物之一。
猛獁象又稱長毛象，存活於500萬年到3700年前，有研究認為牠們在大約4000年前因為氣候變化而滅絕；猛獁象的大小類似於現代的大象，只不過身上多覆蓋了一層棕色的長毛，象牙則呈現向上彎曲的形狀。
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