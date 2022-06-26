近日加拿大出土一具已經木乃伊化的小猛獁象遺骸，其身體保存得非常完整，可以清晰看見牠的鼻子、頭部、四肢和其他部位，是北美首具最完整的猛獁象木乃伊，經過專家推估其生存年代應該可以追溯至3萬多年前。

Being part of the recovery of Nun cho ga, the baby woolly mammoth found in the permafrost in the Klondike this week (on Solstice and Indigenous Peoples’ Day!), was the most exciting scientific thing I have ever been part of, bar none. https://t.co/WnGoSo8hPk pic.twitter.com/JLD0isNk8Y — Prof Dan Shugar (@WaterSHEDLab) June 24, 2022

根據《BBC》報導，加拿大西北部育空地區克朗代克的黃金礦工在挖掘永凍層的時候，感覺推土機好像撞到了東西，於是打電話叫老闆來檢查，未料竟意外發現一具已經木乃伊化的小猛獁象遺骸。

經過專家鑑定後，這隻小猛獁象的生存年代推測應該可以追溯至3萬多年前，性別為雌性，從照片中可以看到，這具小猛獁象保存得相當完整，據悉是在北美發現最完整的猛獁象木乃伊，也是全世界第二具完整的猛獁象木乃伊，該具遺骸的大小和完整程度，和2007年在西伯利亞永凍層挖出的小猛獁象差不多，後者預計來自於4.2萬年前。

研究團隊將這具小猛獁象遺骸命名為「Nun cho ga」，這在美洲原住民的語言中代表「大的動物幼崽」的意思。育空地區的古生物學家札祖拉（Grant Zazula）表示，「Nun cho ga」真的保存得非常漂亮，是世界上最令人難以置信的木乃伊化冰河時期動物之一。

猛獁象又稱長毛象，存活於500萬年到3700年前，有研究認為牠們在大約4000年前因為氣候變化而滅絕；猛獁象的大小類似於現代的大象，只不過身上多覆蓋了一層棕色的長毛，象牙則呈現向上彎曲的形狀。