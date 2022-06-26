馬來西亞一名67歲女駕駛，23日上午逆向行駛，並當場撞死一名騎著機車的26歲外送員，但女駕駛當下沒有下車查看，反而加速肇逃，直到行駛2公里後才被其他民眾攔了下來。女駕駛下車後一看才發現，外送員的屍體竟然趴在車頂上，一路緊貼著駕駛座，讓她當場嚇壞。

綜合外媒報導，瓜拉雪蘭莪縣23日上午9時50分左右，一名67歲女駕駛逆向行駛，並突然轉進一處十字路口，導致26歲外送員來不及煞車，當場撞上轎車車門，接著被巨大的撞擊力道拋上車頂。女駕駛得知闖禍後，不敢下車察看，反而還轉進巷子加速逃逸，直到行駛了2公里後才被民眾攔車告知，她的車頂上掛了一具屍體。

女駕駛當下隨即打開車門查看，沒想到一看立刻嚇壞，因為屍體就貼在駕駛座上方，且車門明顯被撞爛，車身血跡斑斑。報導指出，女駕駛肇逃的行徑全被監視器畫面拍了下來，而死者在冥冥之中，似乎為了替自己伸冤，屍體一路掛在車頂，沒有因為車輛在疾駛的過程中掉落在半路上。

事後女駕駛被警方依魯莽駕駛導致他人死亡的罪名逮捕，死者遺體也被送往醫院進行解剖。