俗話說不孝有三，無後為大，古人將傳宗接代看得非常重要，相較於富豪動輒三妻四妾，有些窮人家根本娶不到老婆，為了解決這樣的問題，清朝竟盛行一種名叫「典妻」的奇葩婚俗，很多人會將妻子租出去，以此謀取錢財，而被出售給窮人當老婆的女子則是作為「臨時妻子」，替窮人生下子嗣延續香火。

根據《搜狐網》報導，典妻最早出現在宋朝，直到明清時才廣為流行，這種短期契約的婚姻關係，就是將妻子當成商品典當給別人，雙方簽訂契約，約定期限、租價以及其他具體要求，最常見的就是被典女人必須具有生育能力，且契約期間不能與原丈夫見面，更不能發生實質關係。

而這些租出去的女人多是生完孩子之後再被出售的，隨著女人年紀越大，價錢也就越低。女子被典期限一般分為1～2年和3～5年兩種，也有以生了孩子為時限的。除此之外，典妻的婚禮多半是在夜間舉行，也會擺宴席請客，洞房禮俗也跟正常婚禮一樣，但並不張燈結綵。

承典人之所以會找典妻，除了因為家貧娶不到老婆之外，還有另一種是原妻不能生育，所以當典妻生下孩子後，契約多半就會終止，至於典妻所生的子女只能喊承典人原妻為「娘」，並列入家譜之中；在浙江地區，所生子女對其生母則稱呼「嬸嬸」。

不過典妻與傳統的儒家思想「從一而終」、「一女不事二夫」的禮教觀念相違背，雖然為人所詬病，但為了傳宗接代，仍盛行於民間，直到近代才真正絕跡。