大陸有四大名橋，分別為盧溝橋、趙州橋、廣濟橋，還有一座名叫洛陽橋，不過讓人不解的是，洛陽橋並不在河南洛陽，而是位於福建泉州，從公元1053年開工，歷時7年完成，至今擁有將近千年的歷史，是大陸目前保留最早的跨海石橋。特別的是，當時修建洛陽橋時，古人竟是靠著「牡蠣」來加固橋墩，歷經近千年不倒。

根據《搜狐網》報導，洛陽橋原名「萬安橋」，橫跨泉州與惠安分界的洛陽江出海口，遠遠望去如同一條銀龍橫臥在海上，看起來格外壯觀。在唐朝以前，泉州一帶有許多越族人居住，唐代末期社會動盪，有不少中原人避難南遷至此；到了宋朝時期，越來越多的洛陽人到此定居，他們看到萬安橋的地貌跟家鄉洛陽很像，為了緬懷家鄉，便將萬安橋改名為洛陽橋，直至今日。

洛陽橋之所以成為泉州的一大標誌，是因為這座橋長834公尺、寬7公尺，有橋墩46座，是大陸目前保留最早的跨海石橋，更充分體現古代建築工人的高超技藝。據悉，宋朝名臣蔡襄修建這座橋時，靠著2項高明技術「筏形基礎」和「種蠣固基法」，解決過往因為水流過大，前人屢屢修橋失敗的難題。

而所謂的「筏形基礎」就是沿著橋樑的中軸線拋下大量石塊，形成一條連結江底的矮石堤，減小水流的衝擊，然後在上面建造船形墩，將重達數噸的大石板架在橋面。

至於「種蠣固基法」則是世界史上首個將生物學用於橋樑的例子，透過在橋墩基石周圍養殖大量牡蠣，因為牡蠣生長速度快、外殼附著力強，能將橋墩基石緊密包裹在一起，成為天然保護層，有效抵禦水流的衝擊。

洛陽橋也因為有了這兩項創造性的發明，近千年以來一直堅固不倒。