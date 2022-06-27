馬來西亞近日瘋傳一段影片，一隻巨蜥在超市停車場大暴走，左右閃躲以避開消防員的抓捕，甚至咬住套頭繩索拚命掙扎，神情看起來十分驚慌無措，經過一段時間消防員才成功將牠壓制。不過網友們看到後，都相當心疼巨蜥的遭遇，認為牠是因為棲息地受到威脅，才會出現在不該出現的地方。

根據當地媒體報導，雪蘭莪州白沙羅（Ara Damansara）一間超市的停車場，被民眾目擊有一隻野生巨蜥亂竄，消防人員接獲通報後，緊急趕到現場捕捉。從影片中可以看到，這隻巨蜥先從車底鑽出，不斷往入口的方向爬去，過程中還不時張開嘴威嚇一旁要捕捉牠的消防隊員，甚至咬住繩索拚命掙扎，看起來相當驚慌失措。

儘管巨蜥體型龐大且動作迅速，但其中一名消防員趁著牠張嘴的瞬間，從後方用布袋將牠壓制住，另一名消防員見狀，急忙抓住牠的後腿，才終於順利將巨蜥制伏。

這段影片上傳到TikTok後，立刻引發眾多網友關注，大家紛紛驚呼：「這是侏儸紀停車場嗎？」、「牠可能是迷路了」、「牠看起來好害怕，真可憐」；也有人十分心疼巨蜥的遭遇，認為是因為牠們的棲息地受到威脅，才會時常在人類活動的範圍看見這些野生動物。而最近一次在公共場所看到巨蜥，則是在史里肯邦安（Seri Kembangan）的購物中心。