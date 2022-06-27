大陸一名39歲男子從小就喜歡賴床，最大的願望是「躺著去上學」，為了一圓小時候的夢想，他費時一周發明「電動床車」，只要躺在床上就可以出門到處趴趴走。影片一出立刻引發關注，不少人笑稱這才是真正的「躺平族」，也有人相當看好這項發明，認為對身障人士或許有所幫助。

綜合陸媒報導，雲南昆明39歲的顧姓男子的職業是「廢品機械師」，他透露自己在9歲讀小學的時候特別愛賴床、睡懶覺，從小到大的夢想就是「躺著去上學」，於是長大之後，利用回收的各種配件製作出一台「電動床車」，從影片中可以看到，這台床車每次充電都能行駛50公里，還可以升降床頭、剎車、旋轉，床尾則設有遮雨棚，就算是下雨天也可以開著床車出門。

顧先生接受採訪時表示，這台電動床車已經進行過實驗，可以開去河邊釣魚，雖然他現在已經離開學校，無法達成「躺著去上學」的夢想，但未來老了之後可能會出現行動不便的問題，這台床車就剛好能派上用場。

影片曝光後，不少網友都前來觀看朝聖，大家紛紛笑說：「我小時候的夢想就是躺在床上也能到外面看大千世界」、「這才是真正的『躺平』」、「他幫我完成了小時候的夢想哈哈」、「搭一個透明的棚就完美了，擋風遮雨」、「這個設備感覺用在醫院會很不錯」、「癱瘓患者的福音！」。